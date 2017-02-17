Ето го "хубавеца", който ще свири мача на Дунав с Берое

© Ruse24.bg Никола Попов ще свири мача между Дунав и Берое БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 20-ия кръг на Първа лига: 17 Фев 2017 г. Петък 17:30 ч.

ФК Дунав 2010 - ПФК Берое ЕАД

ГС: Никола Антонов Попов

АС: Веселин Мишев Добриянов, Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ: Милен Дончев Арабаджиев

ДАС: Георги Димитров Давидов, Георги Милков Гинчев

СН: Ичко Лозев Лозев



18 Фев 2017 г. Събота 13:00 ч.

ПФК Нефтохимик 1962 АД - Монтана

ГС: Георги Николов Кабаков

АС: Мартин Веселинов Маргаритов, Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Георги Людмилов Калудов

ДАС: Владимир Вълков Вълков, Петър Кирилов Костадинов

СН: Кольо Димитров Данев



18 Фев 2017 г. Събота 15:00 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ПФК Левски АД

ГС: Станислав Георгиев Тодоров

АС: Диян Христов Вълков, Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ: Николай Георгиев Георгиев

ДАС: Волен Валентинов Чинков, Мартин Емилов Стоименов

СН: Йордан Костадинов Иванов



18 Фев 2017 г. Събота 17:30 ч.

ФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Ботев АД

ГС: Николай Йорданов Колев

АС: Петър Николов Джугански, Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Ивайло Пламенов Атанасов

ДАС: Ангел Детелинов Баялцалиев, Ивелин Венциславов Занев

СН: Костадин Ангелов Гергинов



19 Фев 2017 г. Неделя 12:30 ч.

ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София

ГС: Ивайло Иванов Стоянов

АС: Георги Йорданов Дойнов, Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Даниел Милков Ников

ДАС: Петър Стефанов Доровски, Валентин Станчев Железов

СН: Георги Крумов Виделов



19 Фев 2017 г. Неделя 15:00 ч.

ПФК Славия АД - ПФК Лудогорец 1945 АД

ГС: Стефан Апостолов Апостолов

АС: Илиян Петров Капарашев, Пламен Хинков Хинков

4-ТИ: Велислав Христов Миленков

ДАС: Неделчо Танчев Гаджалов, Мустафа Севди Шефкет

СН: Петър Стоянов Петров



20 Фев 2017 г. Понеделник 17:30 ч.

ФК Верея - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС: Станимир Илков Илков, Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Румен Емилов Иванов

ДАС: Вихрен Веселинов Манев, Георги Юлиянов Иванов

СН: Илонка Миланова Джалева