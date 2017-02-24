Ето кой рефер ще раздава правосъдие в мача на Дунав 13:31 / 23.02.2017 Източник: sport.ruse24.bg Отпечатай Изпрати © Ruse24.bg Станислав Тодоров ще надува свирката утре в Коматево БФС обяви съдийските назначения за всички мачове от 21-ия кръг на Първа лига: 24 Фев 2017 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Ботев АД - ФК Дунав 2010

ГС: Станислав Георгиев Тодоров

АС: Мартин Иванов Димитров, Станимир Илков Илков

4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов

ДАС: Ивайло Иванов Стоянов, Станимир Лозанов Тренчев

СН: Антон Симеонов Генов



25 Фев 2017 г. Събота 13:00 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Нефтохимик 1962 АД

ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев

АС: Димитър Русенов Русев, Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Андрей Венков Николов

ДАС: Николай Йорданов Колев, Тихомир Асенов Алексов

СН: Валери Николов Цветков



25 Фев 2017 г. Събота 15:00 ч.

ПФК Берое ЕАД - ПФК ЦСКА-София

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС: Диян Христов Вълков, Александър Ангелов Атанасов

4-ТИ: Петър Николов Джугански

ДАС: Петър Стефанов Доровски, Георги Юлиянов Иванов

СН: Мартин Живков Богдев



25 Фев 2017 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Левски АД - ФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Стефан Апостолов Апостолов

АС: Николай Георгиев Георгиев, Велислав Христов Миленков

4-ТИ: Йордан Петров Петров

ДАС: Волен Валентинов Чинков, Радослав Петров Гидженов

СН: Йордан Динков Сталев



26 Фев 2017 г. Неделя 12:30 ч.

ПФК Славия АД - ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов

АС: Веселин Мишев Добриянов, Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ: Борислав Николаев Колев

ДАС: Георги Кънчев Димитров, Неделчо Танчев Гаджалов

СН: Евгени Георгиев Георгиев



26 Фев 2017 г. Неделя 15:00 ч.

Монтана - ОФК Пирин ЕООД

ГС: Владимир Вълков Вълков

АС: Георги Людмилов Калудов, Тони Бонев Пандарски

4-ТИ: Илиян Петров Капарашев

ДАС: Георги Николов Кабаков, Георги Милков Гинчев

СН: Веселин Богданов Йорданов



26 Фев 2017 г. Неделя 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 АД - ФК Верея

ГС: Георги Димитров Давидов

АС: Ивайло Пламенов Атанасов, Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Георги Йорданов Дойнов

ДАС: Петър Кирилов Костадинов, Димитър Иванов Желязков

СН: Георги Генов Нарлев Още по темата: общо новини по темата: 2 23.02.2017 Дунав без двама основни защитници срещу Ботев 22.02.2017 Феновете на Дунав плащат по 8 лева за билет срещу Ботев



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