Ето кой рефер ще надува свирката на дербито Дунав - Левски

© Ruse24.bg Ивайло Стоянов - Сватбата ще раздава правосъдие в мача на Дунав БФС обяви днес съдийските назначения за всички двубои от 22-ия кръг Първа лига: 28 Фев 2017 г. Вторник 15:00 ч.

ФК Дунав 2010 - ПФК Левски АД

ГС: Ивайло Иванов Стоянов

АС: Иво Николаев Колев, Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Александър Ангелов Атанасов

ДАС: Станислав Георгиев Тодоров, Ангел Детелинов Баялцалиев

СН: Радан Василев Мирянов



28 Фев 2017 г. Вторник 17:30 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Ботев АД

ГС: Петър Стефанов Доровски

АС: Андрей Венков Николов, Георги Петров Георгиев

4-ТИ: Юлиян Тошков Тодоров

ДАС: Стефан Демирев Павлов, Станимир Лозанов Тренчев

СН: Димитър Панайотов Костов



1 Мар 2017 г. Сряда 13:00 ч.

ФК Локомотив Горна Оряховица - Монтана

ГС: Валентин Станчев Железов

АС: Станимир Илков Илков, Николай Тодоров Христов

4-ТИ: Румен Емилов Иванов

ДАС: Боян Георгиев Славков, Радослав Петров Гидженов

СН: Константин Делов Писков



1 Мар 2017 г. Сряда 15:00 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Волен Валентинов Чинков

АС: Даниел Милков Ников, Борислав Николаев Колев

4-ТИ: Пламен Хинков Хинков

ДАС: Тихомир Асенов Алексов, Вихрен Веселинов Манев

СН: Евгени Тодоров Геров



1 Мар 2017 г. Сряда 17:30 ч.

ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Лудогорец 1945 АД

ГС: Николай Йорданов Колев

АС: Димитър Божидаров Стоилов, Йордан Петров Петров

4-ТИ: Светослав Георгиев Динев

ДАС: Драгомир Димитров Драганов, Петър Кирилов Костадинов

СН: Светослав Петров Славов



2 Мар 2017 г. Четвъртък 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Берое ЕАД

ГС: Стефан Апостолов Апостолов

АС: Николай Георгиев Георгиев, Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Велислав Христов Миленков

ДАС: Неделчо Танчев Гаджалов, Рюстем Джемил Карагарен

СН: Йордан Веселинов Гулев



2 Мар 2017 г. Четвъртък 17:30 ч.

ФК Верея - ПФК Славия АД

ГС: Георги Николов Кабаков

АС: Мартин Веселинов Маргаритов, Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Георги Людмилов Калудов

ДАС: Мартин Емилов Стоименов, Румен Красимиров Христов

СН: Йордан Костадинов Иванов