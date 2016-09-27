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Да чакаме ли нещо от този отбор? Вижте "чужденците" на Хубчев
17:23 / 09.03.2017 Източник: sport.ruse24.bg Отпечатай Изпрати
© БФС
Селекционерът на националния отбор на България Петър Хубчев обяви разширен състав от футболисти, състезаващи се в чуждестранни клубове за световната квалификация срещу Холандия на 25 март.

В следващите няколко дни ще бъде обявена и окончателната група от футболисти за предстоящата квалификация. Националният отбор ще се събере на лагер на 19 март.

Ето го разширения списък с футболисти, играещи в чуждестранни клубове:

Николай Михайлов ("Мерсин", Турция), Страхил Попов ("Касъмпаша", Турция), Георги Терзиев ("Хайдук" Сплит, Хърватия), Васил Божиков ("Касъмпаша", Турция), Петър Занев ("Амкар" Перм, Русия), Ивайло Чочев ("Палермо", Италия), Симеон Славчев ("Лехия" Гданск, Полша), Георги Миланов (ЦСКА Москва, Русия), Николай Димитров ("Урал", Русия), Александър Тонев ("Кротоне", Италия), Спас Делев ("Погон" Шчечин, Полша), Андрей Гълъбинов ("Новара", Италия), Ивелин Попов ("Спартак" Москва, Русия).

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