Този съдия ще свири на Дунав

© Ruse24.bg БФС обяви съдийските назначения за всички двубои от 29-ия кръг в Първа лига: 21 Апр 2017 г. Петък 17:30 ч.

ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Берое ЕАД

ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев

АС: Мартин Руменов Ангелов, Георги Петров Георгиев

4-ТИ: Мартин Веселинов Маргаритов

ДАС: Георги Николов Кабаков, Мустафа Севди Шефкет

СН: Светослав Петров Славов



21 Апр 2017 г. Петък 20:00 ч.

ПФК Левски АД - ФК Дунав 2010

ГС: Станислав Георгиев Тодоров

АС: Мартин Иванов Димитров, Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов

ДАС: Георги Димитров Давидов, Вихрен Веселинов Манев

СН: Мартин Живков Богдев



22 Апр 2017 г. Събота 17:30 ч.

ПФК Славия АД - ПФК Ботев АД

ГС: Петър Стефанов Доровски

АС: Петър Николов Джугански, Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Велислав Христов Миленков

ДАС: Мартин Емилов Стоименов, Вангел Борисов Вангелов

СН: Илонка Миланова Джалева



22 Апр 2017 г. Събота 20:00 ч.

ФК Верея - Монтана

ГС: Валентин Станчев Железов

АС: Станимир Илков Илков, Георги Людмилов Калудов

4-ТИ: Стефан Димитров Димитров

ДАС: Георги Кънчев Димитров, Йото Валентинов Гарабедов

СН: Евгени Георгиев Георгиев



23 Апр 2017 г. Неделя 17:45 ч.

ПФК Черно море - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД

ГС: Ангел Любенов Ангелов

АС: Иво Николаев Колев, Николай Георгиев Георгиев

4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов

ДАС: Ивелин Венциславов Занев, Димитър Иванов Желязков

СН: Георги Генов Нарлев



23 Апр 2017 г. Неделя 20:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПФК Лудогорец 1945 АД

ГС: Стефан Апостолов Апостолов

АС: Димитър Божидаров Стоилов, Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Диян Христов Вълков

ДАС: Драгомир Димитров Драганов, Георги Юлиянов Иванов

СН: Йордан Веселинов Гулев



24 Апр 2017 г. Понеделник 20:00 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Никола Антонов Попов

АС: Георги Пламенов Тодоров, Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Борислав Николаев Колев

ДАС: Владимир Вълков Вълков, Рюстем Джемил Карагарен

СН: Антон Симеонов Генов