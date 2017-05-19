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Обявиха съдийската бригада за дербито Дунав - Левски
13:48 / 18.05.2017 Източник: sport.ruse24.bg Отпечатай Изпрати
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БФС обяви днес съдийските назначения за мачовете от 34-ия кръг в Първа лига - Първа шестица и втора осмица:

20 Май 2017 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК ЦСКА-София
ГС: Ангел Любенов Ангелов
АС: Иво Николаев Колев, Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Георги Пламенов Тодоров
ДАС: Георги Кънчев Димитров, Стефан Демирев Павлов
СН: Мартин Живков Богдев

21 Май 2017 г. Неделя 17:30 ч.
ФК Дунав 2010 - ПФК Левски АД
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС: Петър Николов Джугански, Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Павлин Цветанов Михайлов
ДАС: Петър Кирилов Костадинов, Димитър Иванов Желязков
СН: Георги Генов Нарлев

21 Май 2017 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Черно море
ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев
АС: Мартин Руменов Ангелов, Николай Тодоров Христов
4-ТИ: Николай Георгиев Георгиев
ДАС: Валентин Георгиев Станчев, Иван Георгиев Пенчев
СН: Димитър Панайотов Костов

19 Май 2017 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Берое ЕАД - ПФК Ботев АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС: Диян Христов Вълков, Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Александър Ангелов Атанасов
ДАС: Вихрен Веселинов Манев, Вангел Борисов Вангелов
СН: Илонка Миланова Джалева

20 Май 2017 г. Събота 17:30 ч.
ФК Верея - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС: Тони Бонев Пандарски, Йордан Петров Петров
4-ТИ: Милен Дончев Арабаджиев
ДАС: Георги Димитров Давидов, Георги Милков Гинчев
СН: Петър Стоянов Петров

22 Май 2017 г. Понеделник 17:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - Монтана
ГС: Стефан Апостолов Апостолов
АС: Георги Йорданов Дойнов, Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Илиян Петров Капарашев
ДАС: Никола Антонов Попов, Станислав Тошев Ставров
СН: Кольо Димитров Данев

22 Май 2017 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Славия АД - ФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС: Мирослав Максимов Иванов, Велислав Христов Миленков
4-ТИ: Георги Петров Георгиев
ДАС: Георги Николов Кабаков, Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Валери Николов Цветков

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