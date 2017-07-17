Играч на Дунав почна подготовка с националния тим за Балканиадата

© БФВ Българският национален отбор по волейбол за юноши под 19 години започна подготoвка за предстоящата Балканиада от 8 до 12 август в сръбския град Лесковац. Селекционер на тима е треньорът на Виктория Волей Драган Иванов, а негови помощници са още двама "викторианци" - Димитър Узунов и скаутменът Кирил Донев. Бяха повикани 15 волейболисти в разширения състав.



В списъка попаднаха шестима състезатели на Виктория Волей - Любослав Телкийски, Желязко Апостолов, Димо Димов, Самуил Вълчинов, Алберт Албаадж и Мирослав Димитров.



Тимът се подготвя в столичната зала "Христо Ботев". Малките "Лъвчета" са в Група С на турнира заедно с Турция и Македония. В Група А са домакинът Сърбия, Черна гора и Молдова, а в Група B са Гърция, Румъния и Албания.



Разширен състав на националния отбор за юноши под 19 години:



Разпределители

Любослав Телкийски - "Виктория Волей" (Пловдив)

Желязко Апостолов - "Виктория Волей" (Пловдив)

Димо Димов - "Виктория Волей" (Пловдив)



Крайни нападатели

Аспарух Аспарухов - "Славия" (София)

Денис Карягин - "Нефтохимик 2010" (Бургас)

Георги Петров - "Нефтохимик 2010" (Бургас)

Иван Велев - "Пирин" (Разлог)

Петър Петров - "Арда" (Кърджали)

Самуил Вълчинов - "Виктория Волей" (Пловдив)

Алберт Албаадж - "Виктория Волей" (Пловдив)



Центрове

Теодор Йорданов - "Добруджа 07" (Добрич)

Николай Захариев - "Славия" (София)

Мирослав Димитров - "Виктория Волей" (Пловдив)

Андрей Христов - ЦСКА (София)



Либеро

Симеон Добрев - "Дунав" (Русе)