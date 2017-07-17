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Играч на Дунав почна подготовка с националния тим за Балканиадата
16:51 / 31.07.2017 Източник: sport.ruse24.bg Отпечатай Изпрати
© БФВ
Българският национален отбор по волейбол за юноши под 19 години започна подготoвка за предстоящата Балканиада от 8 до 12 август в сръбския град Лесковац.

Селекционер на тима е треньорът на Виктория Волей Драган Иванов, а негови помощници са още двама "викторианци" - Димитър Узунов и скаутменът Кирил Донев. Бяха повикани 15 волейболисти в разширения състав.

В списъка попаднаха шестима състезатели на Виктория Волей - Любослав Телкийски, Желязко Апостолов, Димо Димов, Самуил Вълчинов, Алберт Албаадж и Мирослав Димитров.

Тимът се подготвя в столичната зала "Христо Ботев". Малките "Лъвчета" са в Група С на турнира заедно с Турция и Македония. В Група А са домакинът Сърбия, Черна гора и Молдова, а в Група B са Гърция, Румъния и Албания.

Разширен състав на националния отбор за юноши под 19 години:

Разпределители
Любослав Телкийски - "Виктория Волей" (Пловдив)
Желязко Апостолов - "Виктория Волей" (Пловдив)
Димо Димов - "Виктория Волей" (Пловдив)

Крайни нападатели
Аспарух Аспарухов - "Славия" (София)
Денис Карягин - "Нефтохимик 2010" (Бургас)
Георги Петров - "Нефтохимик 2010" (Бургас)
Иван Велев - "Пирин" (Разлог)
Петър Петров - "Арда" (Кърджали)
Самуил Вълчинов - "Виктория Волей" (Пловдив)
Алберт Албаадж - "Виктория Волей" (Пловдив)

Центрове
Теодор Йорданов - "Добруджа 07" (Добрич)
Николай Захариев - "Славия" (София)
Мирослав Димитров - "Виктория Волей" (Пловдив)
Андрей Христов - ЦСКА (София)

Либеро
Симеон Добрев - "Дунав" (Русе)







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