Халф на Дунав попадна в националния, вижте пълния списък на Хубчев

Селекционерът на "А" националния отбор на България Петър Хубчев обяви разширената група от футболисти, на които ще разчита в предстоящите двубои от турнира Лига на нациите - срещу Кипър на 13 октомври в София и срещу Норвегия на 16 октомври в Осло.
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Ето и избраниците на треньора:
Вратари: Пламен Илиев (Астра), Георги Петков (Славия), Благой Макенджиев (Черно море)
Защитници: Антон Недялков (Лудогорец), Николай Бодуров (ЦСКА-София), Божидар Чорбаджийски (ЦСКА-София), Иван Горанов (Левски), Иван Бандаловски (Берое), Страхил Попов (Касъмпаша), Петър Занев (Енисей), Васил Божиков (Слован Братислава)
Полузащитници: Галин Иванов (Славия), Борислав Цонев (Берое), Кристиян Малинов (ЦСКА-София), Светослав Ковачев (Дунав), Тодор Неделев (Ботев Пд), Симеон Славчев (Карабах), Божидар Краев (Мидтиланд), Георги Костадинов (Арсенал Тула), Георги Миланов (МОЛ Види), Николай Димитров (Урал)
Нападатели: Кирил Десподов (ЦСКА-София), Ивелин Попов (Спартак Москва), Радослав Василев (Славия)