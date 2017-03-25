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Ето го състава на България за контролите с Азербайджан
09:30 / 23.10.2018 Източник: sport.ruse24.bg Отпечатай Изпрати
© БФС
Селекционерът на юношеския национален отбор до 19 години Ангел Стойков обяви разширената група от футболисти за предстоящите контролни мачове срещу Азербайджан U19 на 23 и 25 октомври.

Ето и избраниците му:

Вратари: Дамян Дамянов (Лудогорец), Петър Иванов (Левски).

Защитници: Тихомир Димитров (Лудогорец), Валентин Антов (ЦСКА-София), Никола Борисов (ЦСКА-София), Мартин Дичев (Черно море), Виктор Попов (Черно море), Димитър Митев (Пирин Благоевград).

Полузащитници: Доменик Янков (Лудогорец), Методи Стефанов (Пирин Благоевград), Филип Ангелов (Славия), Димитър Стоянов (Славия), Филип Кръстев (Славия), Кристиан Добрев (Ботев Пловдив), Красимир Милошев (Локомотив София), Емануил Личев (Миньор Раднево), Иван Тренчев (Леняно, Италия).

Нападатели: Преслав Боруков (Шефилд Уензди, Англия), Джошкун Теменужков (Лийдс, Англия).

Двата двубоя ще се играят съответно на 23 октомври от 15:00 ч. и на 25 октомври от 13:00 ч. на стадион "Хаджи Димитър" в Сливен.
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